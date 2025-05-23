Пиастри врезался в барьеры во 2-й тренировке в Монако и вызвал красные флаги

Пиастри попал в аварию в Монте-Карло.

Пилот «Макларена » Оскар Пиастри столкнулся с ограждениями во время второй тренировки перед Гран-при Монако .

Инцидент случился в первом повороте, австралиец лишился переднего антикрыла и повредил носовой обтекатель, но смог продолжить движение.

Сессию во второй раз прервали красными флагами.

Аджар попал в аварию, 2-ю практику прервали красными флагами