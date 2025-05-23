Пиастри врезался в барьеры во 2-й тренировке в Монако и вызвал красные флаги
Пиастри попал в аварию в Монте-Карло.
Пилот «Макларена» Оскар Пиастри столкнулся с ограждениями во время второй тренировки перед Гран-при Монако.
Инцидент случился в первом повороте, австралиец лишился переднего антикрыла и повредил носовой обтекатель, но смог продолжить движение.
Сессию во второй раз прервали красными флагами.
Аджар попал в аварию, 2-ю практику прервали красными флагами
Опубликовал: Михаил Ширяев
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