Стролл потеряет одну позицию на старте Гран-при Монако за блокировку Леклера

Стролл оштрафован на одну позицию на старте Гран-при Монако.

Пилот «Астон Мартин» Ланс Стролл был оштрафован потерей одной позиции на стартовой решетке за блокировку Шарля Леклера . Инцидент произошел в первой практике.

Стролл медленно ехал по трассе и не услышал сообщение своего гоночного инженера о том, что ему нужно уйти с траектории и пропустить Шарля Леклера, который был на быстром круге.

В результате Леклер не успел среагировать на ситуацию и врезался в болид Стролла сзади, сломав переднее антикрыло. Болид «Астон Мартин » тоже получил поврежления и Стролл не смог продолжить выступления в практике. Из-за инцидента и разбросанных по трассе обломков сессия прерывалась красными флагами.

Леклер и Стролл столкнулись в практике в Монако. Пилот «Феррари» сломал антикрыло, Ланс завершил сессию из-за повреждений болида