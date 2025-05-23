Леклер и Стролл столкнулись в практике в Монако. Пилот «Феррари» сломал антикрыло, Ланс завершил сессию из-за повреждений болида

Леклер потерял часть антикрыла после аварии со Строллом в тренировке.

Пилот «Феррари » Шарль Леклер попал в аварию при попытке обогнать медленно едущего Ланса Стролла из «Астон Мартин » в первой сессии свободных заездов перед Гран-при Монако . Инцидент произошел перед шпилькой.

В результате контакта сломалось переднее антикрыло на болиде монегаска. Стролл был вынужден досрочно завершить тренировку из-за повреждений подвески. Кроме того, британская команда заменит коробку передач.

Из-за обломков на трассе практику прервали красными флагами.

Стюарды расследуют эпизод после сессии.

Монако – самая гламурная локация «Ф-1» в году. Рассказываем все о городе