Леклер и Стролл столкнулись в практике в Монако. Пилот «Феррари» сломал антикрыло, Ланс завершил сессию из-за повреждений болида
Леклер потерял часть антикрыла после аварии со Строллом в тренировке.
Пилот «Феррари» Шарль Леклер попал в аварию при попытке обогнать медленно едущего Ланса Стролла из «Астон Мартин» в первой сессии свободных заездов перед Гран-при Монако. Инцидент произошел перед шпилькой.
В результате контакта сломалось переднее антикрыло на болиде монегаска. Стролл был вынужден досрочно завершить тренировку из-за повреждений подвески. Кроме того, британская команда заменит коробку передач.
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Опубликовал: Михаил Ширяев
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