Льюис Хэмилтон: «Мы не смогли восстановить уровень работы болида, как на Гран-при Китая»

Хэмилтон пока не может воссоздать победные настройки болида.

Пилот «Феррари » Льюис Хэмилтон отметил, что в последних гонках ему не удается добиться от машины достаточно стабильной работы. И вернуться к тем настройкам, которые так хорошо сработали на этапе в Китае и помогли ему выиграть спринт.

«Направление при работе с настройками болида, в котором я старался двигаться, хорошо сработало в Китае. Но затем нам пришлось вернуться назад в некоторых моментах, и с тех пор мы не смогли восстановить тот уровень работы болида.

На самом деле все всегда сводится к одному. Спросите у любой команды в пелотоне, и вам скажут, что все всегда стремятся улучшить сцепление задних колес с трассой. Чем лучше сцепление задних колес с треком – тем вы быстрее. И во всех тех сезонах, когда я побеждал, и то же касается всех других успешных гонщиков, им всегда помогало стабильное поведение задней оси болида. И именно над этим мы и работаем.

Факт в том, что когда все складывается воедино, наша машина начинает работать действительно хорошо. Когда мы добиваемся лучшего от работы с шинами, когда выжимаем максимум из возможностей днища, переднего антикрыла, двигателя, то мы чувствуем себя комфортно и уверенно.

Вы и сами видели моменты вроде победы в Китае, видели подиумы Шарля Леклера. Так что у нашего болида определенно есть потенциал. Но вот раскрывать его на каждом Гран-при очень и очень непросто», – рассказал Хэмилтон.

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