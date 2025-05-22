«Априлия» отрицает уход чемпиона MotoGP Мартина: «Контракт действует до конца 2026-го, переговоров о его изменении нет»

«Априлия» выпустила заявление о предполагаемом разрыве с Мартином.

Действующий чемпион MotoGP Хорхе Мартин, как сообщалось ранее, намерен покинуть «Априлию» в конце 2025 года, воспользовавшись опцией расторжения. Испанец провел в своей новой команде лишь одну гонку, пропустив остальные этапы сезона из-за травм.

Перед Гран-при Великобритании коллектив сообщил, что обе стороны должны выполнить условия сделки, рассчитанной до конца следующего сезона.

«Контракт между «Априлией» и Хорхе Мартином является действующим и остается в силе, и поэтому условия должны выполняться до его истечения (до конца 2026-го) обеими сторонами. Так поступает «Априлия», соблюдая все пункты в установленное время и предусмотренным образом, и будет действовать так же в будущем.

«Априлия » отрицает существование переговоров между сторонами об изменениях контракта в плане сроков, которые остаются неизменными и согласованными, и не комментирует вопросы, не касающееся соглашения напрямую, однако ожидает, что другие команды не станут делать предложения любым пилотам с действующими контрактами: такое поведение было бы неправомерным.

Вся команда поддерживает Хорхе в его физическом восстановлении, как и всегда, и с нетерпением ждет его возвращения на трассу за рулем байка RS-GP», – говорится в заявлении.

Чемпион MotoGP Мартин намерен покинуть «Априлию» в конце 2025-го. Хорхе провел одну гонку за команду (Autosport)