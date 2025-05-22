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Карун Чандок: «Проблемы «Ред Булл» стали частью повестки, которую повторяют. Болид не так уж сильно отстает от «Макларена»

Чандок сомневается, что «Ред Булл» существенно уступает «Макларену».

Бывший пилот «Формулы-1» и эксперт Sky Sports Карун Чандок поделился мыслями о трудностях, которые испытывают «Ред Булл» и Макс Ферстаппен в борьбе с «Маклареном» в сезоне-2025.

«У команды действительно серьезные проблемы? Она выиграла в Японии и Имоле, забрала поул в Майами, поул в Джидде. В Имоле была первая гонка, когда Макс, похоже, получил машину, которая не уступает «Макларену» по гоночному темпу. Действительно ли есть сложности – или дело в том, что ожидания изменились? Эти проблемы «Ред Булл», проблемы Макса, как мне кажется, стали частью повестки, которую повторяют.

Болид не может быть таким уж плохим, если [Ферстаппен] был на поуле в Джидде и [в гонке] уступил Оскару [Пиастри] две секунды после пятисекундного штрафа. И он был вторым в Австралии.

Вот что я хочу сказать: не думаю, что [«Ред Булл»] столь же хорош, как и «Макларен», но не считаю, что он так уж сильно отстает. У машины очень узкое рабочее окно, и лишь один пилот умеет извлекать скорость. Такова ситуация. Поэтому, на мой взгляд, несправедливо говорить о проблемах. Просто люди привыкли, что команда доминирует», – заявил Чандок.

Эксперт также прокомментировал мнение о том, что текущий спад вызван уходом ключевых специалистов:

«Считаю, пока мы не можем судить об эффекте от ухода Ньюи, Джонатана Уитли – а Роб Маршалл покинул команду уже несколько лет назад. Влияние не проявится еще пару сезонов.

Большим испытанием для «Ред Булл» станет следующий год с собственным мотором. Вот настоящая проверка. Тогда и сделаем выводы».

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Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: GPblog
Гран-при Австралии
Гран-при Саудовской Аравии
logoЭдриан Ньюи
Джонатан Уитли
Гран-при Майами
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Гран-при Эмилии-Романьи
logoМакс Ферстаппен
logoОскар Пиастри
Гран-при Японии
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Роб Маршалл
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