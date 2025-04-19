Тото Вольфф: «Расселл на уровне Ферстаппена. Я невероятно доволен составом «Мерседеса» и не вел обсуждения с Максом»

Вольфф заявил, что не переманивает Ферстаппена, и сравнил Расселла с Максом.

Исполнительный директор «Мерседеса » Тото Вольфф сообщил, что доволен Джорджем Расселлом и Андреа Кими Антонелли на фоне слухов о уходе Макса Ферстаппена из «Ред Булл».

«[Расселл] на топ-уровне. Не сказал бы, что его недооценивали, но люди всегда говорили о Льюисе [Хэмилтоне] или Максе. А теперь все видят, что он дает результат. Он выжимает из болида максимум, выступает замечательно.

Джордж на уровне Макса», – сообщил босс на Гран-при Саудовской Аравии.

Вольфф отреагировал на реплику эксперта Sky Sports и бывшего пилота «Формулы-1» Мартина Брандла, который предположил, что «Мерседес» точно не упустит шанс подписать Ферстаппена:

«Нет, я бы так не сказал.

Я всегда говорю, что не флиртую на стороне, если доволен своими отношениями в профессиональном смысле. Я невероятно доволен текущим составом, не мог бы и желать чего-то лучшего.

Макс в «Ред Булл», мы не вели обсуждения и продолжаем двигаться по своей траектории».

Джеймс Воулз: «Приход Ферстаппена в «Мерседес» сопряжен с массой минусов. Не считаю, что для Макса есть место»

Журналист Бенсон: «Ферстаппен может пропустить сезон-2026, затем выбрать команду на 2027-й – это сказал человек, близкий к Максу»