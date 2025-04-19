Журналист Бенсон: «Ферстаппен может пропустить сезон-2026, затем выбрать команду на 2027-й – это сказал человек, близкий к Максу»
Редактор автоспортивного раздела BBC Эндрю Бенсон сообщил, что пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен может взять годовой отпуск.
В последние недели в «Формуле-1» обсуждают потенциальный переход нидерландца в «Мерседес» или «Астон Мартин». В 2026-м команды переходят на новый моторный и технический регламенты.
«Одна из наиболее интригующих историй вокруг Ферстаппена в данный момент такая: он может взять паузу, пропустить следующий сезон, посмотреть, какие будут расклады при новом регламенте, а затем выбрать команду на 2027 год.
Мне об этой идее сказал человек, довольно близкий к Максу Ферстаппену, причем я даже не спрашивал. Так что я бы тоже не исключал такой вариант. Не знаю, может, они просто ведут свою игру, подливают масла в огонь. Но почему нет?» – рассказал Бенсон.
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