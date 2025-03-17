Гельмут Марко: «Ред Булл» может ехать в темпе «Макларена» 6-8 кругов, затем шины начинают деградировать раньше»
Советник «Ред Булл» Гельмут Марко сообщил о ключевой разнице между австрийской командой и «Маклареном», победившим на Гран-при Австралии.
«Мы можем ехать в том же темпе шесть-восемь кругов, но затем наши шины начинают деградировать раньше, и это главная проблема, над которой нужно работать.
Однако менялись условия, выезжала машина безопасности и так далее, и Макс [Ферстаппен] участвовал в борьбе. На мой взгляд, на последних шести кругах он был быстрее, но, конечно, сухая траектория была лишь одна, обгонять было невозможно, поэтому он пытался вынудить Ландо [Норриса] совершить ошибку.
Не удалось, но, считаю, для нас это очень хороший результат, и сезон будет сложным», – заявил австриец.
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