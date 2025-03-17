Макс Ферстаппен о соперничестве с «Маклареном»: «На первом отрезке гонки в Австралии у «Ред Булл» вообще не было шансов»

Ферстаппен признал нехватку скорости в сравнении с «Маклареном».

Пилот «Ред Булл » подвел итоги Гран-при Австралии, отметив, что сделал все, что было в его силах, чтобы навязать борьбу «Макларену » за победу. Однако Макс считает, что болид соперников просто был намного быстрее.

«Ну, я хотя бы попытался, однако подобраться к сопернику достаточно близко на трассе в Мельбурне очень сложно. Вероятно, мне нужно было дожидаться ошибки, и он допустил небольшую ошибку за два круга до финиша. Но в целом второе место – это все равно очень хороший результат.

На первом отрезке гонки у нас вообще не было шансов. Пилоты «Макларена» были намного быстрее. Так что я старался просто не попадать в неприятности, и неплохо справился. В итоге мы сохранили машину и добрались до финиша, не получив никаких повреждений».

Ферстаппен так же объяснил причину ошибки в 11-м повороте, из-за которой по ходу гонки уступил позицию Оскару Пиастри:

«Мои шины просто перегревались быстрее [чем у «Макларена»]. Команд позади меня были точно такие же проблемы. А вот у «Макларена» этой проблемы не было, им удавалось лучше следить за состоянием шин», – рассказал Ферстаппен.

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