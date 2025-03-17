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  • Фредерик Вассер: «У Хэмилтона и Адами уйдет еще пара Гран-при, чтобы наладить коммуникацию, но адаптация Льюиса не займет много времени»
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Фредерик Вассер: «У Хэмилтона и Адами уйдет еще пара Гран-при, чтобы наладить коммуникацию, но адаптация Льюиса не займет много времени»

Вассер оценил положение команды и процесс адаптации Хэмилтона.

Руководитель «Феррари» подвел итоги Гран-при Австралии, признав факт ошибки при выборе стратегии – когда команда, в отличие от конкурентов, решила остаться на трассе на сликах даже после возобновления дождя. В результате затянутые пит-стопы отбросили Леклера и Хэмилтона в конец топ-10:

«В конце заезда мы оказались в непростой ситуации. В тот момент это был вопрос того, стоит ли рисковать или нет. И мы, как и в «Ред Булл», подумали, что можем остаться на трассе. Пилоты «Макларена» и «Мерседеса» поехали в боксы, но Норрис и Пиастри сделали это в большей степени потому, что оба вылетели с трассы.

Задним числом мы понимаем, что ошиблись с решением, и что нужно было проводить пит-стопы одновременно с Ферстаппеном. И в целом мы все, как мне кажется, были удивлены тому, как много воды оказалось на трассе. Но у нас ведь нет дождевых сенсоров, ориентироваться приходится только по радару и доверять своим инстинктам».

Вассера спросили, как прошел первый совместный Гран-при для Льюиса Хэмилтона и его нового гоночного инженера Риккардо Адами. По ходу гонки в эфир несколько раз попадали переговоры, по ходу которых Хэмилтон был не очень рад тому, что инженер передавал ему слишком много информации:

«Это была их первая совместная гонка, первый опыт таких радиопереговоров. Безусловно, столь хаотичная и напряженная гонка только усложнила их работу, но в будущем мы точно можем стать лучше. Мы экспериментировали с парой вещей, но с каждой гонкой будем узнавать все больше полезной информации. Думаю, в целом у Льюиса и Риккардо уйдет еще пара гоночных уик-эндов на то, чтобы наладить коммуникацию, но это явно не тот аспект, который бы вызывал у меня беспокойство.

Адаптация Хэмилтона не займет много времени. Да, прошедши уик-энд был сложным, но есть и другие причины. Эта гонка сама по себе была очень сложной для работы, и в целом это был не лучший для команды уик-энд. Но мы сможем многому научиться – у команды были ошибки, в том числе в переговорном процессе. И мы знаем, что уже на Гран-при Китая можем сработать лучше.

Что касается следующего Гран-при, то команда не будет настраиваться на какой-то конкретный результат, будь то 1-е, 2-е или 12-е место. Цель – максимально эффективно выполнить свою работу. В Мельбурне мы этого не сделали. В Китае мы начнем с начала.

При этом нужно держать в уме случившееся в четырех (на самом деле шести, прим. Sports) последних гонках прошлого сезона. В тех гонках победить смогли и мы, и «Мерседес», и «Ред Булл» с «Маклареном». И разрыв всегда был очень большим. В Лас-Вегасе «Мерседес» улетел вперед, в Остине и Мехико выиграли мы. То есть ситуация менялась от гонки к гонке. Многое зависит от подготовки – если у вас нет хороших настроек болида под конкретную трассу, вы там никогда не выиграете. По этой причине я считаю, чтот на следующем Гран-при все будет иначе».

Что случилось на Гран-при Австралии: дождевой фестиваль аварий, редчайший ляп Ферстаппена

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: Autoracer.it
logoФеррари
Гран-при Австралии
logoЛьюис Хэмилтон
logoФредерик Вассер
Гран-при Китая
logoФормула-1
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