Зак Браун о командных приказах: «Пиастри придержали, пока был трафик, гонщики могут бороться»

В «Макларене» пояснили ситуацию с правилами борьбы пилотов.

Исполнительный директор «Макларена » Зак Браун высказался о командных приказах на Гран-при Австралии.

Оскара Пиастри попросили удерживать позицию позади напарника Ландо Норриса . Позже атаковать разрешили, однако Оскар уже отстал от Ландо из-за ошибки.

«Его придержали, пока мы преодолевали трафик из круговых – мы хотели, чтобы оба пилота с этим разделались. Они могут бороться.

На самом деле, как только мы разделались с этим, Оскар попал колесом [в гравий]. И ты вроде как думаешь: «Уф, они не так уж близки друг к другу».

Они могут сражаться, но я знал, что буду грызть ногти до конца гонки», – сообщил Браун в эфире Channel 4.

Что случилось на Гран-при Австралии: дождевой фестиваль аварий, редчайший ляп Ферстаппена

Оскар Пиастри о вылете: «Хорошо, что в межсезонье заехал в гости на ферму к Джереми Кларксону и научился ездить задним ходом на тракторе»