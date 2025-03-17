Зак Браун о командных приказах: «Пиастри придержали, пока был трафик, гонщики могут бороться»
Исполнительный директор «Макларена» Зак Браун высказался о командных приказах на Гран-при Австралии.
Оскара Пиастри попросили удерживать позицию позади напарника Ландо Норриса. Позже атаковать разрешили, однако Оскар уже отстал от Ландо из-за ошибки.
«Его придержали, пока мы преодолевали трафик из круговых – мы хотели, чтобы оба пилота с этим разделались. Они могут бороться.
На самом деле, как только мы разделались с этим, Оскар попал колесом [в гравий]. И ты вроде как думаешь: «Уф, они не так уж близки друг к другу».
Они могут сражаться, но я знал, что буду грызть ногти до конца гонки», – сообщил Браун в эфире Channel 4.
Что случилось на Гран-при Австралии: дождевой фестиваль аварий, редчайший ляп Ферстаппена
Оскар Пиастри о вылете: «Хорошо, что в межсезонье заехал в гости на ферму к Джереми Кларксону и научился ездить задним ходом на тракторе»
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий