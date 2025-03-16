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  • Оскар Пиастри о вылете: «Хорошо, что в межсезонье заехал в гости на ферму к Джереми Кларксону и научился ездить задним ходом на тракторе»
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Оскар Пиастри о вылете: «Хорошо, что в межсезонье заехал в гости на ферму к Джереми Кларксону и научился ездить задним ходом на тракторе»

Пиастри взял на себя вину за вылет с трассы.

Пилот «Макларена» подвел итоги Гран-при Австралии, рассказал, что может винить только себя за вылет с трека и потерю места на подиуме.

При этом Пиастри отметил, что в тот момент, когда понял всю опасность ситуации, он уже не мог ничего сделать и скорректировать движение болида.

После вылета болид Пиастри застрял в траве и не мог двигаться вперед. Однако австралийцу удалось вернуться на трассу, двигаясь задним ходом.

«Полагаю, я просто чуть-чуть перестарался. В таких условиях очень трудно оценить то, насколько скользким будет тот или иной участок трассы. И состояние трассы может заметно меняться с каждым кругом.

Знаете, я ведь видел, как Ландо Норрис прямо передо мной вылетает с трассы, но в тот момент я уже начал входить в поворот и уже ничего не мог сделать. В тот момент я уже никак не мог затормозить машину.

Ну а затем, оказавшись в гравии или на траве, ты стараешься удержать машину прямо. В итоге я сидел в машине и просто поверить не мог, что застрял на траве. Но винить я мог только себя.

Хорошо, что в межсезонье я на какое-то время заехал в гости на ферму к Джереми Кларксону и там научился ездить задним ходом на тракторе (смеется). Думаю, сегодня это мне здорово пригодилось», – рассказал Пиастри.

Что случилось на Гран-при Австралии: дождевой фестиваль аварий, редчайший ляп Ферстаппена

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: Speed Cafe
logoМакларен
logoОскар Пиастри
logoДжереми Кларксон
logoФормула-1
Гран-при Австралии
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