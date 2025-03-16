Лиам Лоусон: «Отстойный уик-энд. Я извинился за то, что отправил болид в стену»

Напарник Ферстаппена высказался о провальном дебюте в «Ред Булл».

Пилот «Ред Булл » Лиам Лоусон подвел итоги Гран-при Австралии, который завершился сходом после аварии. Ранее новозеландец стал 18-м в квалификации.

«Отстойный уик-энд», – заявил Лиам в эфире Viaplay.

Лоусон также поделился мыслями о позитивных итогах этапа:

«Их не так много. Если честно, я просто жду гонку в Китае , чтобы начать все заново.

По ходу карьеры я много раз [отыгрывался], и, к счастью, сейчас есть несколько выходных. Конечно, уик-энд со спринтом – тяжелое испытание, однако я в предвкушении от нового этапа».

Гонщик ответил на вопрос о решении остаться на сликах под усиливающимися осадками, за которым последовала авария:

«У нас [с командой] было одно и то же мнение. Мы хотели рискнуть. Мы вместе пошли на этот риск, но я извинился за то, что отправил болид в стену».

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