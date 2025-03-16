Кристиан Хорнер: «Нас весьма обнадеживает то, что в первой же гонке сезона «Ред Булл» боролся за победу»

Хорнер доволен стартом сезона в Мельбурне.

Руководитель «Ред Булл» подвел итоги Гран-при Австралии, отметив, что темп Макса Ферстаппена и борьба за победу с «Маклареном » обнадеживает команду и позволяет надеяться на большее в будущем.

«Хороший первый круг, Максу удалось обойти Оскара, но на тот момент темп «Макларена» был слишком высок и в итоге они начали отрываться. Но затем начался дождь.

Думаю, мы приняли правильное решение, и вовремя перешли на слики, когда наступил подходящий момент, ну а затем мы решили немного рискнуть и попробовать выйти вперед за счет более поздней остановки в боксах. И это почти сработало.

Ну а затем был рестарт и захватывающий финишный отрезок в 6 кругов – и Макс на двух последних кругах чуть не вырвал победу у Ландо. Очень хорошее начало сезона.

Нас весьма обнадеживает то, что в первой же гонке сезона «Ред Булл » боролся за победу. Очень многие ничего такого не предсказывали. Так что да, это хороший старт сезона», – рассказал Хорнер .

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