«Мерседес» сравнялся с «Маклареном» в Кубке конструкторов после отмены штрафа Антонелли, британцы впереди за счет победы Норриса
У двух команд равное количество очков после первого этапа сезона.
Пилот «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли поднялся на четвертую строчку по итогам Гран-при Австралии после отмены штрафа. Напарник итальянца Джордж Расселл стал третьим.
Теперь на счету немецкой команды 27 баллов, сколько же у «Макларена». Британцы лидируют в Кубке конструкторов по дополнительным показателям – за счет победы Ландо Норриса.
Антонелли, заменивший Хэмилтона в «Мерседесе», стал 4-м в дебютной гонке в «Ф-1» после отмены штрафа
Формула-1. Положение в личном зачете и Кубке конструкторов после Гран-при Австралии-2025
Опубликовал: Михаил Ширяев
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