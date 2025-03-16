«Мерседес» сравнялся с «Маклареном» в Кубке конструкторов после отмены штрафа Антонелли, британцы впереди за счет победы Норриса

У двух команд равное количество очков после первого этапа сезона.

Пилот «Мерседеса » Андреа Кими Антонелли поднялся на четвертую строчку по итогам Гран-при Австралии после отмены штрафа. Напарник итальянца Джордж Расселл стал третьим.

Теперь на счету немецкой команды 27 баллов, сколько же у «Макларена ». Британцы лидируют в Кубке конструкторов по дополнительным показателям – за счет победы Ландо Норриса.

Антонелли, заменивший Хэмилтона в «Мерседесе», стал 4-м в дебютной гонке в «Ф-1» после отмены штрафа

Формула-1. Положение в личном зачете и Кубке конструкторов после Гран-при Австралии-2025