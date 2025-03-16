Пилот «Макларена» лидирует в личном зачете «Ф-1» впервые с 2012 года
Ландо Норрис установил историческое достижение для «Макларена», выиграв Гран-при Австралии – первую гонку сезона-2025.
До сегодняшнего дня гонщики команды из Уокинга не лидировали в чемпионате с Гран-при Канады-2012. Тогда на первой строчке располагался Льюис Хэмилтон, ныне выступающий за «Феррари».
С Гран-при Испании-2022 личный зачет возглавлял пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен.
Норрис одержал пятую победу в «Ф-1» и впервые выиграл две гонки подряд. Британец завершил сезон-2024 победой на Гран-при Абу-Даби. Ферстаппен четырежды финишировал вторым, когда Ландо побеждал.
Норрис впервые возглавил чемпионат. Ферстаппен лидировал в «Ф-1» с 2022 года
Ландо Норрис: «Непросто собрать такой уик-энд под давлением Ферстаппена и Пиастри, но я знаю, на что способен»
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