Пилот «Макларена» лидирует в личном зачете «Ф-1» впервые с 2012 года

Ландо Норрис установил историческое достижение для «Макларена», выиграв Гран-при Австралии – первую гонку сезона-2025.

До сегодняшнего дня гонщики команды из Уокинга не лидировали в чемпионате с Гран-при Канады -2012. Тогда на первой строчке располагался Льюис Хэмилтон , ныне выступающий за «Феррари ».

С Гран-при Испании-2022 личный зачет возглавлял пилот «Ред Булл » Макс Ферстаппен.

Норрис одержал пятую победу в «Ф-1» и впервые выиграл две гонки подряд. Британец завершил сезон-2024 победой на Гран-при Абу-Даби. Ферстаппен четырежды финишировал вторым, когда Ландо побеждал.

Норрис впервые возглавил чемпионат. Ферстаппен лидировал в «Ф-1» с 2022 года

Ландо Норрис: «Непросто собрать такой уик-энд под давлением Ферстаппена и Пиастри, но я знаю, на что способен»