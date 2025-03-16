Ландо Норрис: «Непросто собрать такой уик-энд под давлением Ферстаппена и Пиастри, но я знаю, на что способен»
Пилот «Макларена» Ландо Норрис поделился эмоциями после напряженного Гран-при Австралии, прокомментировав противостояние с Максом Ферстаппеном из «Ред Булл» на дождевой трассе.
«Как я справлялся с давлением? Просто пилотировал, пожалуй. Макс был быстрым. Я знал, что у меня хороший темп, однако допустил ошибку в шестом повороте, и он оказался в моей DRS. Это позволило ему оставаться в секунде.
Он пару раз присматривался к обгону – приходилось чаще смотреть в зеркала, чем хотелось бы, однако я сохранял спокойствие, держал себя в руках и слушал [гоночного инженера] Уилла», – заявил британец.
Ландо ответил на вопрос о том, придаст ли победа уверенности:
«Да. Мой уик-энд складывался потрясающе с самого начала. Непросто собрать такой уик-энд, особенно под сильным давлением со стороны Макса и Оскара [Пиастри], ведь они голодны, настроены на борьбу и хотят победить так же сильно.
Было напряженно! Но я знаю, что могу сделать, на что способен.
В то же время это всего лишь один этап. В следующий уик-энд нам нужно снова сделать свою работу. Впереди длинный сезон. Надо сохранять спокойствие и продолжать стараться».
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