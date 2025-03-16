Ландо Норрис: «Непросто собрать такой уик-энд под давлением Ферстаппена и Пиастри, но я знаю, на что способен»

Норрис прокомментировал победу в первой гонке 2025 года.

Пилот «Макларена » Ландо Норрис поделился эмоциями после напряженного Гран-при Австралии , прокомментировав противостояние с Максом Ферстаппеном из «Ред Булл » на дождевой трассе.

«Как я справлялся с давлением? Просто пилотировал, пожалуй. Макс был быстрым. Я знал, что у меня хороший темп, однако допустил ошибку в шестом повороте, и он оказался в моей DRS. Это позволило ему оставаться в секунде.

Он пару раз присматривался к обгону – приходилось чаще смотреть в зеркала, чем хотелось бы, однако я сохранял спокойствие, держал себя в руках и слушал [гоночного инженера] Уилла», – заявил британец.

Ландо ответил на вопрос о том, придаст ли победа уверенности:

«Да. Мой уик-энд складывался потрясающе с самого начала. Непросто собрать такой уик-энд, особенно под сильным давлением со стороны Макса и Оскара [Пиастри], ведь они голодны, настроены на борьбу и хотят победить так же сильно.

Было напряженно! Но я знаю, что могу сделать, на что способен.

В то же время это всего лишь один этап. В следующий уик-энд нам нужно снова сделать свою работу. Впереди длинный сезон. Надо сохранять спокойствие и продолжать стараться».

Дождевое безумие в «Ф-1»: безошибочный титан Норрис выиграл, шесть сходов, бардак «Феррари»

Норрис впервые возглавил чемпионат. Ферстаппен лидировал в «Ф-1» с 2022 года