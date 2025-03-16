Норрис впервые возглавил чемпионат. Ферстаппен лидировал в «Ф-1» с 2022 года
Норрис стал новым лидером «Ф-1».
Пилот «Макларена» Ландо Норрис опередил соперника из «Ред Булл» Макса Ферстаппена в борьбе за победу на Гран-при Австралии.
Британец впервые в карьере располагается на первой строчке в личном зачете.
Ферстаппен возглавил чемпионат на Гран-при Испании-2022 (1029 дня назад – рекорд «Ф-1») и с тех пор непрерывно лидировал.
Гран-при Австралии-2025. Норрис выиграл дождевую гонку, Ферстаппен – 2-й, Расселл – 3-й
Формула-1. Положение в личном зачете и Кубке конструкторов после Гран-при Австралии-2025
Опубликовал: Михаил Ширяев
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