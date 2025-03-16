Норрис впервые возглавил чемпионат. Ферстаппен лидировал в «Ф-1» с 2022 года

Норрис стал новым лидером «Ф-1».

Пилот «Макларена » Ландо Норрис опередил соперника из «Ред Булл » Макса Ферстаппена в борьбе за победу на Гран-при Австралии.

Британец впервые в карьере располагается на первой строчке в личном зачете.

Ферстаппен возглавил чемпионат на Гран-при Испании -2022 (1029 дня назад – рекорд «Ф-1») и с тех пор непрерывно лидировал.

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