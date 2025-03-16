Оскар Пиастри: «Мне некого винить кроме себя»

Пиастри разочарован упущенным подиумом.

Пилот «Макларена » подвел итоги Гран-при Австралии , признав, что сильно расстроился из-за допущенной ошибки на мокрой трассе, которая стоила ему места на подиуме. Тем не менее, все-таки вернувшись на трассу задним ходом, Пиастри в итоге сумел пробиться в очковую зону и финишировал девятым.

«Очевидно, что сейчас я сильно разочарован. По ощущениям, за исключением одного круга, у меня был очень сильный темп на дистанции всей гонки. Очень досадно, что не получилось добиться соответствующего результата.

Мне некого винить кроме себя. При этом мне немного не повезло с тем, что болид так застрял в траве. Но оказался он там исключительно из-за меня. Так что да, очевидно, что я разочарован.

Для меня очень хорошей новостью стал мой темп на остальных 56 кругах. Как мне кажется, я демонстрировал очень сильный темп вне зависимости от погодных условий. Вот, что я постараюсь выделить по итогам уик-энда.

Решение по стратегии было правильным. Даже с учетом того, что в итоге я потратил минуту, пытаясь выбраться из травы задним ходом. Просто досадно, что мы не добились большего», – рассказал Пиастри .

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