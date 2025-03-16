Джордж Расселл: «Вот это и есть настоящая «Формула-1». Надеюсь, зрителям понравилось»

Расселл остался доволен подиумом на Гран-при Австралии.

Пилот «Мерседеса » подвел итоги гонки в Мельбурне, отметив, что был очень рад финишировать на третьем месте.

«Отличная гонка и итоговое третье место на финише. Ландо большой молодец. Когда ты лидируешь, подобная хаотичная гонка – это просто твой худший кошмар, но Ландо отлично справился. Как и Кими Антонелли, который сумел отыграться и пробиться на пятое место – впечатляющее выступление.

Я очень рад тому, что в итоге оказался на подиуме. Мне очень понравилась гонка. Я надеялся, что два соперника впереди все-таки ошибутся и у меня появится шанс проскользнуть вперед. Но да, условия были очень трудными.

Вот это и есть настоящая «Формула-1 », в этом ее суть. Надеюсь, что всем зрителям понравилась эта гонка», – рассказал Расселл .

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