ФИА прояснила правила выдачи штрафов за нецензурную лексику в «Ф-1»
В межсезонье в регламент ФИА были внесены поправки, согласно которым гонщики будут получать существенные штрафы, вплоть до €100000 и возможной дисквалификации, за использование нецензурных выражений во время официальных мероприятий.
Тем не менее, перед началом сезона «Ф-1» на Гран-при Австралии ФИА внесла ясность в то, как именно будут действовать правила и ограничения.
Как сообщается, гонщикам можно будет использовать нецензурную лексику в переговорах по радио – но только в случае выражения эмоций. Использование подобных выражений для оскорблений других участников или представителей ФИА будет штрафоваться.
Также гонщиков будут штрафовать за использование нецензурных выражений в рамках официальных сессий общений с журналистами – в первую очередь телевизионных.
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