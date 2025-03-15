ФИА прояснила правила выдачи штрафов за нецензурную лексику в «Ф-1»

ФИА разъяснила правила в отношении нецензурной лексики.

В межсезонье в регламент ФИА были внесены поправки, согласно которым гонщики будут получать существенные штрафы, вплоть до €100000 и возможной дисквалификации, за использование нецензурных выражений во время официальных мероприятий.

Тем не менее, перед началом сезона «Ф-1» на Гран-при Австралии ФИА внесла ясность в то, как именно будут действовать правила и ограничения.

Как сообщается, гонщикам можно будет использовать нецензурную лексику в переговорах по радио – но только в случае выражения эмоций. Использование подобных выражений для оскорблений других участников или представителей ФИА будет штрафоваться.

Также гонщиков будут штрафовать за использование нецензурных выражений в рамках официальных сессий общений с журналистами – в первую очередь телевизионных.

«Макларен» – каток, «Феррари» проиграла середнякам: первая квалификация новой «Ф-1»