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Оскар Пиастри: «Хочу выиграть гонку в Австралии, как и Норрис. У нас ничего не изменилось, главное – никаких столкновений между напарниками»

Пиастри готов бороться с Норрисом на победу в Мельбурне.

Пилот «Макларена» подвел итоги квалификации к Гран-при Австралии, а также отметил, что готов сделать все возможное, чтобы выиграть гонку и опередить своего напарника:

«Я бы не сказал, что разочарован результатом, поскольку я считаю, что выступил хорошо и доволен этим. Если бы я сидел тут и заявлял, что мог бы проехать круг на 0,2 секунды быстрее, но сам все испортил – тогда да, я был бы разочарован. Но я считаю, что хорошо провожу этот уик-энд. И не могу требовать от себя сильно большего.

Всегда есть вещи, в которых ты можешь стать лучше, которые можешь лучше сделать, и я обязательно все это изучу. Но в целом я доволен тем, как выступаю в этот уик-энд.

Разумеется, я хочу выиграть эту гонку, как и Ландо. Для любой команды, не только для «Макларена», первое правило всегда гласит: никаких столкновений между напарника, в борьбе оставляйте друг другу место на трассе. И тут ничего не изменилось.

Если у кого-то из нас будет появляться возможность получить преимущество в какой-то определенной ситуации, любой из нас может свободно постараться этим воспользоваться. Но в конечном счете мы выступаем за команду и представляем ее интересы.

Что касается гонки, то если будет сухо – то у нас, я думаю, все будет отлично. Если же будет дождь – то тут трудно говорить о чем-то с определенностью. На трассе много мест, где в дождь ты можешь быть застигнут врасплох.

Например, есть несколько поворотов, которые в сухих условиях не ощущаются как повороты и проходятся на полной скорости. Зато в дождь они становятся настоящими поворотами, становятся сложнее, а еще на трассе полно белых линий (на которых в дождь покрытие становится очень скользким).

Пару лет назад мы уже проехали несколько кругов под дождем на этой трассе, так что у нас есть какое-то представление о выступлении в дождевых условиях на обновленной конфигурации трека. Однако болиды с тех пор сильно изменились. Так что мы многого не знаем».

Также Пиастри высказался о том, что может стать первым австралийцем, кому удастся попасть на подиум домашнего Гран-при, или тем более выиграть его. В 2014 году Даниэль Риккардо закончил гонку в Австралии на 3-й позиции, но позднее был дисквалифицирован. Лучшим результатом для австралийцев остаются две четвертых места того же Риккардо в 2016 и 2018 годах, а также четвертое место Марка Уэббера в 2012 году:

«Да, достичь этого результата было бы действительно особенным событием. Но я пока об этом не думаю. Впереди много работы, нужно максимально хорошо провести гонку. И для начала посмотрим, в какую погоду она пройдет. Но да, это было бы чем-то особенным. Австралиец на подиуме в Мельбурне – это многое значит. Хотя если у меня появится шанс выиграть, я сделаю все возможное, чтобы сделать это».

«Макларен» – каток, «Феррари» проиграла середнякам: первая квалификация новой «Ф-1»

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: Speed Cafe
logoМакларен
logoМарк Уэббер
logoФормула-1
logoОскар Пиастри
Гран-при Австралии
logoЛандо Норрис
logoДаниэль Риккардо
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