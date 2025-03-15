Кристиан Хорнер: «Ферстаппен понимал, что «Макларен» сильнее – и тут все честно»
Руководитель «Ред Булл» прокомментировал третье место Макса Ферстаппена в квалификации к Гран-при Австралии.
«Очень воодушевляющая сессия для Макса. Я имею в виду, здорово, что после первой попытки он оказался на промежуточном поуле. Все это время он понимал, что «Макларен» сильнее – и тут все честно, в конце квалификации оба их пилота проехали сильные круги. Но я думаю, Макс очень хорошо справился.
Команда хорошо поработала над тем, чтобы улучшить болид по ходу уик-энда. И вот второй ряд, третье место на старте завтрашней гонки. Кто знает, что будет с погодой, может получиться интересно», – сказал Хорнер.
Кристиан также рассказал, с какими проблемами столкнулся «Ред Булл» и в чем преимущество «Макларена»:
«Возможно, из болида можно выжать еще одну десятую. Мы, вероятно, слишком сильно нагружаем шины на первых двух секторах. У «Макларена» был сильный темп в последнем секторе.
Макс великолепно справился сегодня. Думаю, как команда мы смогли улучшить болид. Мы способны бороться – а это главное».
Гран-при Австралии-2025. Норрис выиграл первую квалификацию сезона, Пиастри – 2-й, Ферстаппен – 3-й
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