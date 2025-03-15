Гран-при Австралии-2025. Онлайн квалификации
В субботу, 15 марта, состоится квалификация к Гран-при Австралии – первой гонке «Формулы-1» сезона-2025. Начало – в 8:00 по московскому времени.
Следить за событиями сессии можно вместе с нашим онлайном:
Четыре команды в борьбе за первый поул «Ф-1» нового сезона
Альберт-парк, Мельбурн
15 марта 2025 года
Квалификация
Опубликовал: Михаил Ширяев
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