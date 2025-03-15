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Гран-при Австралии-2025. Онлайн квалификации

В субботу, 15 марта, состоится квалификация к Гран-при Австралии – первой гонке «Формулы-1» сезона-2025. Начало – в 8:00 по московскому времени.

Следить за событиями сессии можно вместе с нашим онлайном:

Четыре команды в борьбе за первый поул «Ф-1» нового сезона

Гран-при Австралии

Альберт-парк, Мельбурн

15 марта 2025 года

Квалификация

Опубликовал: Михаил Ширяев
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logoРейсинг Буллз
Гран-при Австралии
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