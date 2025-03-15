Джордж Расселл: «Макларен» может полностью переключиться на подготовку к 2026-му – нынешний отрыв трудно превзойти»

Расселл считает, что никто не сможет догнать «Макларен» в 2025-м.

Пилот «Мерседеса » убежден, что «Макларен» будет доминировать в сезоне-2025.

В квалификации к Гран-при Австралии Ландо Норрис взял поул, а его напарник Оскар Пиастри стал вторым. Расселл квалифицировался четвертым в 0,450 секунды позади поула.

«У них такое преимущество, что они могут прямо сейчас остановить развитие болида и полностью переключиться на подготовку к 2026-му – потому что нынешний отрыв трудно превзойти.

«Ред Булл» начал сезон-2024, находясь далеко впереди остальных, но не думаю, что их обошли из-за успешного развития машины. Они привезли некоторые обновления и откатились назад – или, скажем так, у них что-то прояснилось, и уже тогда они откатились.

Если у вас в начале года преимущество в шесть десятых, то никто в течение сезона не сможет найти эти десятые. Так что «Макларен» в выгодном положении – сейчас и в будущем», – сказал Расселл.

Джордж также предположил, что гоночный темп «Макларена » окажется еще лучше квалификационного за счет успешной работы с шинами:

«Достаточно посмотреть на их преимущество в Сингапуре, слабость в Вегасе и на то, какой хороший гоночный темп они показали на тестах в Бахрейне.

Все дело в шинах. Если вы быстры в третьем секторе [в Австралии], то это только за счет шин. Они точно работают с ними как-то по-особому».

Остальной же пелотон идет куда плотнее, считает Расселл:

«Все вполне соответствует нашим ожиданиям: «Макларен» впереди со значительным преимуществом. А дальше, мне кажется, сезон сводится к борьбе между нами, «Ред Булл » и «Феррари».

Но бывают и сюрпризы, как в случае с Юки [Цунодой ] и Изаком [Аджаром], которые на этой неделе оказались очень конкурентоспособными. «Уильямс» показал признаки хорошего квалификационного темпа, но посмотрим, как все сложится в гонке».

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