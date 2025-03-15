Джордж Расселл: «Макларен» может полностью переключиться на подготовку к 2026-му – нынешний отрыв трудно превзойти»
Пилот «Мерседеса» убежден, что «Макларен» будет доминировать в сезоне-2025.
В квалификации к Гран-при Австралии Ландо Норрис взял поул, а его напарник Оскар Пиастри стал вторым. Расселл квалифицировался четвертым в 0,450 секунды позади поула.
«У них такое преимущество, что они могут прямо сейчас остановить развитие болида и полностью переключиться на подготовку к 2026-му – потому что нынешний отрыв трудно превзойти.
«Ред Булл» начал сезон-2024, находясь далеко впереди остальных, но не думаю, что их обошли из-за успешного развития машины. Они привезли некоторые обновления и откатились назад – или, скажем так, у них что-то прояснилось, и уже тогда они откатились.
Если у вас в начале года преимущество в шесть десятых, то никто в течение сезона не сможет найти эти десятые. Так что «Макларен» в выгодном положении – сейчас и в будущем», – сказал Расселл.
Джордж также предположил, что гоночный темп «Макларена» окажется еще лучше квалификационного за счет успешной работы с шинами:
«Достаточно посмотреть на их преимущество в Сингапуре, слабость в Вегасе и на то, какой хороший гоночный темп они показали на тестах в Бахрейне.
Все дело в шинах. Если вы быстры в третьем секторе [в Австралии], то это только за счет шин. Они точно работают с ними как-то по-особому».
Остальной же пелотон идет куда плотнее, считает Расселл:
«Все вполне соответствует нашим ожиданиям: «Макларен» впереди со значительным преимуществом. А дальше, мне кажется, сезон сводится к борьбе между нами, «Ред Булл» и «Феррари».
Но бывают и сюрпризы, как в случае с Юки [Цунодой] и Изаком [Аджаром], которые на этой неделе оказались очень конкурентоспособными. «Уильямс» показал признаки хорошего квалификационного темпа, но посмотрим, как все сложится в гонке».
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