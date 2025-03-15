  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Джордж Расселл: «Макларен» может полностью переключиться на подготовку к 2026-му – нынешний отрыв трудно превзойти»
9

Джордж Расселл: «Макларен» может полностью переключиться на подготовку к 2026-му – нынешний отрыв трудно превзойти»

Расселл считает, что никто не сможет догнать «Макларен» в 2025-м.

Пилот «Мерседеса» убежден, что «Макларен» будет доминировать в сезоне-2025.

В квалификации к Гран-при Австралии Ландо Норрис взял поул, а его напарник Оскар Пиастри стал вторым. Расселл квалифицировался четвертым в 0,450 секунды позади поула.  

«У них такое преимущество, что они могут прямо сейчас остановить развитие болида и полностью переключиться на подготовку к 2026-му – потому что нынешний отрыв трудно превзойти.

«Ред Булл» начал сезон-2024, находясь далеко впереди остальных, но не думаю, что их обошли из-за успешного развития машины. Они привезли некоторые обновления и откатились назад – или, скажем так, у них что-то прояснилось, и уже тогда они откатились.

Если у вас в начале года преимущество в шесть десятых, то никто в течение сезона не сможет найти эти десятые. Так что «Макларен» в выгодном положении – сейчас и в будущем», – сказал Расселл.

Джордж также предположил, что гоночный темп «Макларена» окажется еще лучше квалификационного за счет успешной работы с шинами:

«Достаточно посмотреть на их преимущество в Сингапуре, слабость в Вегасе и на то, какой хороший гоночный темп они показали на тестах в Бахрейне.

Все дело в шинах. Если вы быстры в третьем секторе [в Австралии], то это только за счет шин. Они точно работают с ними как-то по-особому».

Остальной же пелотон идет куда плотнее, считает Расселл:

«Все вполне соответствует нашим ожиданиям: «Макларен» впереди со значительным преимуществом. А дальше, мне кажется, сезон сводится к борьбе между нами, «Ред Булл» и «Феррари».

Но бывают и сюрпризы, как в случае с Юки [Цунодой] и Изаком [Аджаром], которые на этой неделе оказались очень конкурентоспособными. «Уильямс» показал признаки хорошего квалификационного темпа, но посмотрим, как все сложится в гонке».   

«Макларен» – каток, «Феррари» проиграла середнякам: первая квалификация новой «Ф-1»
 

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: The Race
logoУильямс
logoМерседес
Гран-при Австралии
logoДжордж Расселл
logoФормула-1
logoЮки Цунода
logoРейсинг Буллз
logoФеррари
logoРед Булл
logoИзак Аджар
logoМакларен
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Главные новости
Ландо Норрис: «Мы с Пиастри можем бороться, но обе машины должны оставаться в гонке»
21 минуту назад
Карлос Сайнс: «В третьем сегменте не знал, как собрать время круга, и допустил несколько ошибок»
128 минут назад
Шарль Леклер: «У «Феррари» большой потенциал, но в третьем сегменте машина выпала из оптимального окна рабочих настроек»
1055 минут назад
Кристиан Хорнер: «Ферстаппен понимал, что «Макларен» сильнее – и тут все честно»
358 минут назад
Фредерик Вассер: «Не очень хорошо провели квалификацию. Но в гонке «Феррари» способна отыграться даже в сухих условиях»
10сегодня, 07:27
Лиам Лоусон: «Не должен был вылетать с трассы в квалификации»
6сегодня, 07:09
Тото Вольфф: «Феррари» определенно быстра, результат не отображает истинный уровень. «Мерседес» в борьбе»
1сегодня, 07:04
Льюис Хэмилтон: «Точно не ожидал, что сегодня окажемся в 0,8 секунды от лидеров»
19сегодня, 06:54
Андреа Стелла: «Не принимаю сегодняшний результат «Феррари» за чистую монету»
7сегодня, 06:49
Ландо Норрис: «Гонка будет трудной, Ферстаппен быстр под дождем, но квалификация – идеальное начало»
2сегодня, 06:43
Ко всем новостям
Последние новости
Брэд Питт участвует в гонках в новом трейлере фильма «Формула-1» от Джозефа Косински
13 марта, 19:40Кино
Где смотреть Гран-при Австралии-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
510 марта, 06:23
Льюис Хэмилтон поддержал актрису Милли Бобби Браун после хейта о «взрослой» внешности
65 марта, 17:55Кино
7 и 8 июня автодром «Игора Драйв» во второй раз станет ареной фестиваля «Мото Драйв»
26 февраля, 11:30Фото
26 и 27 июля пройдет GARAGE FEST Игора Драйв 2025
18 февраля, 09:46Фото
Третий сезон аниме про гонки «MF Призрак» выйдет в 2026 году
16 февраля, 20:35Кино
Экипаж Гадасина и Кожухова победил в первом этапе чемпионата России по ралли-рейдам 2025 года – баха «Россия – Северный Лес»
10 февраля, 11:40Фото
Роман Русинов: «На «Ле-Мане» времени схалявить вообще нет. Это самая-самая сложная гонка, какая только есть»
4 февраля, 20:47
Болид «Мерседеса» W196 R продали на аукционе за рекордную сумму – $53 млн
12 февраля, 16:12Фото
Баха «Россия – Северный Лес» пройдет с 7 по 9 февраля в Санкт-Петербурге с участием мотоциклов на шипах, «кибиток» и внедорожников
29 января, 15:45Фото