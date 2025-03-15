Ландо Норрис по радио про поул: «Невероятная машина»
Норрис назвал болид «Макларена» невероятным .
Пилот «Макларена» взял поул на первом этапе сезона-2025 в Австралии, опередив напарника Оскара Пиастри на 0,084 секунды.
«Неплохой способ начать год! Хорошая работа. Невероятная машина. Отлично поработали зимой, большое спасибо. Продолжим в том же духе, детка!», – отреагировал Норрис по командному радио.
Гран-при Австралии-2025. Норрис выиграл первую квалификацию сезона, Пиастри – 2-й, Ферстаппен – 3-й
Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: Sky Sports
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