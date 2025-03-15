Ландо Норрис по радио про поул: «Невероятная машина»

Норрис назвал болид «Макларена» невероятным .

Пилот «Макларена » взял поул на первом этапе сезона-2025 в Австралии, опередив напарника Оскара Пиастри на 0,084 секунды.

«Неплохой способ начать год! Хорошая работа. Невероятная машина. Отлично поработали зимой, большое спасибо. Продолжим в том же духе, детка!», – отреагировал Норрис по командному радио.

Гран-при Австралии-2025. Норрис выиграл первую квалификацию сезона, Пиастри – 2-й, Ферстаппен – 3-й

