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Бермэн вылетел с трассы по ходу практики в Австралии

Гонщик «Хааса» снова вылетел с трассы.

Оливер Бермэн не справился с управлением «Хааса» в начале третьей практики перед Гран-при Австралии. Англичанин ошибся не торможении перед 11-м поворотом и вылетел в гравийную ловушку.

Сессия была остановлена красным флагом.

В пятницу пилот «Хааса» разбил машину после ошибки в связке 9-10 поворотов.

Опубликовал: Дмитрий Федотов
Гран-при Австралии
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