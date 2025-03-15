Бермэн вылетел с трассы по ходу практики в Австралии
Гонщик «Хааса» снова вылетел с трассы.
Оливер Бермэн не справился с управлением «Хааса» в начале третьей практики перед Гран-при Австралии. Англичанин ошибся не торможении перед 11-м поворотом и вылетел в гравийную ловушку.
Сессия была остановлена красным флагом.
В пятницу пилот «Хааса» разбил машину после ошибки в связке 9-10 поворотов.
Опубликовал: Дмитрий Федотов
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