Бермэн разбил болид «Хааса» в тренировке перед Гран-при Австралии

Гонщик «Хааса» Бермэн первым разбил болид в «Ф-1».

Новичок «Хааса » Оливер Бермэн досрочно завершил первую тренировку перед Гран-при Австралии – за 22 минуты до появления клетчатого флага англичанин не смог четко проконтролировать прохождение быстрой связки 9-10 поворотов, на высокой скорости проехал по гравийной ловушке, после чего болид развернуло и ударило в стену на выходе из 10-го поворота.

Дирекция остановила тренировку красным флагом.