Бермэн разбил болид «Хааса» в тренировке перед Гран-при Австралии
Гонщик «Хааса» Бермэн первым разбил болид в «Ф-1».
Новичок «Хааса» Оливер Бермэн досрочно завершил первую тренировку перед Гран-при Австралии – за 22 минуты до появления клетчатого флага англичанин не смог четко проконтролировать прохождение быстрой связки 9-10 поворотов, на высокой скорости проехал по гравийной ловушке, после чего болид развернуло и ударило в стену на выходе из 10-го поворота.
Дирекция остановила тренировку красным флагом.
Опубликовал: Дмитрий Федотов
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