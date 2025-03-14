Оливер Бермэн об аварии: «Хотел слишком многого и слишком быстро»

Бермэн объяснил первый крупный инцидент сезона.

Пилот «Хааса» Оливер Бермэн прокомментировал серьезную аварию в первой сессии свободных заездов перед Гран-при Австралии.

Британец не справился с управлением в десятом повороте и разбил болид. Позже Оливер не проехал ни одного круга во второй практике.

«Ощущения в машине были хорошими. Я просто хотел слишком многого и слишком быстро. Можно сказать, таков мой подход, но в «Ф-1» это не совсем правильно.

В «Ф-2» ты отправляешься в квалификацию после первой же тренировки, а в «Ф-1» есть еще две – нет смысла сразу пилотировать на пределе. Может, я немного переборщил, но вина полностью на мне. Просто переусердствовал с рулем на апексе десятого поворота, выехал широко, а там довольно кочковатый участок. И я потерял болид.

Когда оказываешься в гравии – там такие неровности, есть асфальт, трава, кочки, и я уже потерял машину – честно говоря, в этот момент ты уже не контролируешь ситуацию, к сожалению», – сообщил Бермэн.

Оливер подтвердил, что не пострадал в результате столкновения:

«Да, все нормально, это был небольшой удар, но машина была повреждена. Приношу извинения команде. Хотелось бы убедиться, что все в порядке перед завтрашним днем.

Ребята проявили себя потрясающе, обе стороны боксов помогали мне вернуться на трассу. Могу лишь извиниться перед ними – я должен им несколько кружек пива в воскресенье.

Последние недели получились напряженными для них, сейчас они строят вторую машину, и такие ранние повреждения, которые приведут к долгой работе вечером – вовсе не здорово. Так что да, могу лишь попросить прощения».

Бермэн разбил болид «Хааса» в тренировке перед Гран-при Австралии

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