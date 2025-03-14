Гельмут Марко: «Самая быстрая машина сейчас у «Макларена». «Ред Булл» уступает где-то 0,2-0,3 секунды»
Советник «Ред Булл» по итогам пятничных свободных заездов перед Гран-при Австралии отметил, что в данный момент у команды очень мало шансов в борьбе с «Маклареном».
«Не секрет, что самая быстрая машина сейчас у «Макларена». Мы уступаем им где-то 0,2-0,3 секунды. А еще мы ожидаем очень плотную борьбу с «Феррари» и «Мерседесом». И мы полагаем, что место на втором ряду стартовой решетки – это лучший результат, на который мы можем рассчитывать.
Макс – лучший гонщик «Ф-1», но и он не волшебник. Когда техническое отставание столь велико, никакая магия вам не поможет. Хотя, как я уже говорил, прогноз погоды, обещающий дождь в воскресенье, дарит нам надежду.
Понятно, что ситуация может постоянно меняться, но нас обнадеживает то, что мы получили много полезных данных на тестах в Бахрейне и на симуляторе. Однако нам понадобится где-то 3-5 гонок, прежде чем мы подготовим соответствующие обновления и установим их на машину.
Что до конкуренции с «Мерседесом», то в Бахрейне они очень хорошо смотрелись в условиях низких температур. В таких условиях «Мерседес» как правило и получал преимущество раньше. Но здесь уик-энд проходит при нормальных температурах, при этом «Мерседес» участвует в борьбе. Так что им, судя по всему, удалось решить свои проблемы», – рассказал Марко.
Гран-при Австралии-2025. 2-я практика. Леклер – 1-й, Пиастри – 2-й, Норрис – 3-й
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