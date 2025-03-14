Кристиан Хорнер о «медленном» Лоусоне: «Быть напарником Ферстаппена – тяжелейшая работа в «Ф-1», Лиам – единственный, кто не выступал в Австралии»
Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер высказался о выступлениях Лиама Лоусона, который стал 16-м и 17-м в первых двух практиках перед Гран-при Австралии с существенным отставанием от Макса Ферстаппена.
Сам новозеландец признал, что был «медленным».
«Для Лиама это большой шаг. Быть напарником Макса – пожалуй, тяжелейшая работа в «Формуле-1». Но у него есть психологическая устойчивость и сила характера, чтобы справиться.
Он раньше тут не был – думаю, он единственный пилот на решетке, кто не проезжал круги на этом автодроме. Но он осваивается и дает очень хорошую обратную связь, здорово приспосабливается.
Посмотрим, что будет в ближайшие несколько недель», – отметил босс.
Лиам Лоусон: «В «Ред Булл» рассчитывали, что будет сложно – но не настолько»
Гран-при Австралии-2025. 2-я практика. Леклер – 1-й, Пиастри – 2-й, Норрис – 3-й
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