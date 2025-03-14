Лиам Лоусон: «В «Ред Булл» рассчитывали, что будет сложно – но не настолько»

Лоусон отметил, что «Ред Булл» ждет сложный уик-энд в Австралии.

Пилот «Ред Булл » подвел итоги пятничных практик Гран-при Австралии. В первой новозеландец показал 16-е время, во второй – 17-е.

«Болидом удобно управлять, но я еду очень медленно. Ночью нас ждет много работы. Мы рассчитывали на то, что в первый день на новой трассе нас ждет немало трудностей – но не настолько много. Мы постараемся улучшить ситуацию к завтрашнему дню.

Не совсем понимаю, [в чем причина проблем «Ред Булл»]. Если бы мы знали, то понимали бы, как все исправить. В целом проблемы возникают со сцеплением, когда нам нужно задействовать его на коротких отрезках. Но затем оказалось, что мы медленные и на длинных отрезках. Очевидно, нужно поработать над этим», – сказал Лоусон .

Гран-при Австралии-2025. 2-я практика. Леклер – 1-й, Пиастри – 2-й, Норрис – 3-й

