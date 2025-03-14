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  • Гельмут Марко: «Нам всем нравится дождь. Но квалификация точно пройдет на сухой трассе и настройки болида будут соответствующими»
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Гельмут Марко: «Нам всем нравится дождь. Но квалификация точно пройдет на сухой трассе и настройки болида будут соответствующими»

Марко оценил шансы Ферстаппена на победу в Мельбурне.

Советник «Ред Булл» считает, что у Макса Ферстаппена появятся шансы на победу на Гран-при Австралии, если гонка действительно пройдет в дождевых условиях. При этом Марко признает, что в сухих условиях команда уступает в скорости прямым конкурентам:

«Дождь? Нам всем нравится дождь (смеется). Ну, главным образом Максу. Но квалификация точно пройдет на сухой трассе. Так что настройки болидов будут на сухую трассу, что сделает возможно дождевую гонку еще интереснее».

Марко отметил, что команда не будет рисковать и выступать в квалификации с дождевыми настройками болида, поскольку в гонке просто не сможет отыграться:

«В этом случае на стартовой решетке вы окажетесь 15-ми или 17-ми, что-то в этом роде. Да, Макс доказал, что способен выигрывать и с 17-й позиции, как это было в Бразилии. Но сделать это здесь точно не получится. Мельбурн известен переменчивой погодой и не стоит настолько полагаться на предварительный прогноз. Риск слишком велик».

Гран-при Австралии-2025. 2-я практика. Леклер – 1-й, Пиастри – 2-й, Норрис – 3-й

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: GP Blog
logoРед Булл
logoМакс Ферстаппен
logoГельмут Марко
Гран-при Австралии
logoФормула-1
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