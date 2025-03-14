Кристиан Хорнер о форме «Ред Булл»: «Текущие времена на круге не отражают истинную расстановку сил, но дают о ней примерное представление»
Хорнер оценил положение команды на этапе в Мельбурне.
Руководитель «Ред Булл» подвел итоги пятничных свободных заездов перед Гран-при Австралии, признав, что команде нужно продолжать работу над улучшением болида.
«Есть несколько областей, в которых нам нужно улучшить ситуацию. Текущие времена на круге не отражают истинную расстановку сил, но дают о ней примерное представление.
Учитывая вероятность дождя в гонке, перед командами стоит дилемма – стоит ли в работе с настройками сосредоточиться на квалификации и скорости на одном круге, или же готовиться к гонке», – рассказал Хорнер.
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Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: Sky Sports
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