Кристиан Хорнер о форме «Ред Булл»: «Текущие времена на круге не отражают истинную расстановку сил, но дают о ней примерное представление»

Хорнер оценил положение команды на этапе в Мельбурне.

Руководитель «Ред Булл » подвел итоги пятничных свободных заездов перед Гран-при Австралии, признав, что команде нужно продолжать работу над улучшением болида.

«Есть несколько областей, в которых нам нужно улучшить ситуацию. Текущие времена на круге не отражают истинную расстановку сил, но дают о ней примерное представление.

Учитывая вероятность дождя в гонке, перед командами стоит дилемма – стоит ли в работе с настройками сосредоточиться на квалификации и скорости на одном круге, или же готовиться к гонке», – рассказал Хорнер .

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