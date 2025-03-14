Гельмут Марко: «ФИА уже должна была понять: правила нужно писать так, чтобы не было никаких серых зон»

Марко раскритиковал ФИА за усиление контроля над гибкостью крыльев .

Советник «Ред Булл » Гельмут Марко выразил недовольство тем, что на Гран-при Испании ужесточат проверки гибкости передних крыльев.

«Все, кроме небольших команд, сконструировали гибкие крылья. То, что они [ФИА ] могут избавиться от них в середине сезона, – безумие. Либо правило должно работать с начала сезона, либо его вовсе не должно существовать.

ФИА уже должна была понять, что правила нужно писать таким образом, чтобы не было никаких серых зон. Комплексная проверка гибкости крыльев практически невозможна. У команд гораздо больше рабочих рук, чем у ФИА. Бедного Николаса Томбасиса [технического директора ФИА] поставили одного против армии инженеров, которые полны умных идей.

Чтобы защититься от подобных ситуаций, правила должны быть прописаны четче. Так, чтобы не осталось возможностей для интерпретаций. То, что не может быть проверено, не должно быть разрешено», – отметил Марко.

Он также подчеркнул, что если от гибких крыльев избавятся, то болидами станет сложнее управлять – а от этого, по мнению Гельмута, выиграет Макс Ферстаппен .

«Очевидно, это обернется преимуществом для Ферстаппена. Никто не справляется с нестабильным болидом так же хорошо, как Макс. Ферстаппен явно игнорирует слабые стороны болида – и это была как раз одна из причин, почему в прошлом году мы сравнительно поздно отреагировали на проблемы, возникшие после Имолы».

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