«Астон Мартин» начал использовать собственную аэродинамическую трубу

В «Астон Мартин» заработала новая аэротруба.

Перед стартом первой практики Гран-при Австралии британская команда объявила о том, что приступила к работе с собственной аэродинамической трубой – которую описала как «последний кусок пазла». До этого «Астон Мартин» арендовал устройство у «Мерседеса» в Бракли.

Новую аэротрубу будут применять для развития болида текущего года AMR25, а также для подготовки к смене регламента в 2026-м.

«На базе внедрены новые технологии, которые позволят специалистам по аэродинамике более детально изучить сложную физику движения болида «Ф-1». Для нас чрезвычайно важно, чтобы все находилось под одной крышей, ведь мы стремимся к тому, чтобы к 2026-му стать полноценной командой», – сказал руководитель и исполнительный директор «Астон Мартин » Энди Коуэлл.

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