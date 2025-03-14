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«Астон Мартин» начал использовать собственную аэродинамическую трубу

В «Астон Мартин» заработала новая аэротруба.

Перед стартом первой практики Гран-при Австралии британская команда объявила о том, что приступила к работе с собственной аэродинамической трубой – которую описала как «последний кусок пазла». До этого «Астон Мартин» арендовал устройство у «Мерседеса» в Бракли.

Новую аэротрубу будут применять для развития болида текущего года AMR25, а также для подготовки к смене регламента в 2026-м.  

«На базе внедрены новые технологии, которые позволят специалистам по аэродинамике более детально изучить сложную физику движения болида «Ф-1». Для нас чрезвычайно важно, чтобы все находилось под одной крышей, ведь мы стремимся к тому, чтобы к 2026-му стать полноценной командой», – сказал руководитель и исполнительный директор «Астон Мартин» Энди Коуэлл.

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Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: Официальный сайт «Ф-1»
logoФормула-1
logoАстон Мартин
Эндрю Коуэлл
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