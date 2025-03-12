Джонни Херберт: «Хэмилтон очень быстро освоился, а болид «Феррари», как кажется, довольно неплохо управляется»

Херберт оценил шансы Хэмилтона на титул в 2025 году.

Бывший пилот «Формулы-1» считает, что Льюис Хэмилтон очень быстро освоился в «Феррари », а новый болид итальянской команды, как кажется, по своим характеристикам соответствует предпочтениям семикратного чемпиона.

«Он очень быстро освоился. При этом, когда гонщик много лет выступает на таком уровне, как Льюис, процесс адаптации обычно не занимает много времени.

Именно это и демонстрирует Хэмилтон. И болид «Феррари», как кажется, довольно неплохо управляется. И мне кажется, что именно таким болидам Льюис всегда отдавал предпочтение. Ему всегда нравились болиды с подвижной передней осью. В «Мерседесе» же в последние годы с этим были некоторые трудности – их болид был склонен к недостаточной поворачиваемости.

В «Феррари» же все выглядит так, что болид получился с более подвижной передней осью, и это должно сыграть Льюису на руку в его притязаниях на восьмой чемпионский титул. И мне кажется, что титул Хэмилтона вполне возможен», – рассказал Херберт .

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