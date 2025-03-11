Лиам Лоусон: «Риккардо – единственный пилот, кто поздравил меня с переходом в «Ред Булл»

Лоусон сообщил о поздравлении от Риккардо.

Пилот «Ред Булл» Лиам Лоусон рассказал, как на его повышение отреагировал Даниэль Риккардо .

Австралиец считался претендентом на возвращение в «Ред Булл», но в итоге уступил место в «РБ» (ныне «Рейсинг Буллз ») и «Формуле-1» Лоусону. Позже Лиама продвинули в главную команду.

«Прошлый год был как американские горки с эмоциональной точки зрения. Разумеется, ты не желаешь кому-либо провала, но я понимал, что единственный способ получить место – заменить другого гонщика.

На самом деле я много обсуждал с Даниэлем происходившее. Я навсегда сохраню большое уважение к нему. По ходу всей этой истории – появились слухи, затем они подтвердились – он не сказал ни одного плохого слова мне или обо мне. Он никогда не сводил это к личному, ведь, в конечном счете, это было не наше решение. Команда делала выбор. Он хорошо относился ко мне все это время.

Если перемотать на декабрь, когда я получил место в «Ред Булл», Даниэль стал единственным пилотом – бывшим или нынешним – кто послал мне сообщение по этому поводу, поздравил. Это многое говорит о нем как о человеке», – подчеркнул новозеландец.

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