Гельмут Марко о выборе Лоусона вместо Цуноды: «Это был вопрос психологической устойчивости»

Марко объяснил выбор в пользу Лоусона вместо Цунода.

Советник «Ред Булл » рассказал, что выбирая нового напарника для Макса Ферстаппена команда остановилась на кандидатуре Лиама Лоусона , а не Юки Цуноды , из-за лучшей стабильности и психологической устойчивости пилота из Новой Зеландии.

По словам Марко, если Цунода не сможет достаточно хорошо проявить себя в «Рейсинг Буллз » на фоне Изакак Аджара в этом сезоне, это вполне может означать для него окончание карьеры в «Формуле-1».

«Точно не вспомню, когда именно мы сообщили гонщику о принятом решении, но в основном вопрос был в психологической устойчивости. А где-то в районе Гран-при Мехико Цунода, к сожалению, допустил те две аварии. Притом, что Лиам Лоусон выступал очень хорошо. Так что мы, оценив ситуацию и изучив все имеющиеся факты, сделали выбор в пользу Лиама.

Сейчас Цунода должен показать себя. У него появился новый, молодой и быстрый напарник. Решается его будущее. Так что он сам должен себя мотивировать. И тут все просто. Если Цунода будет выступать хорошо – у него будет будущее. Если же нет – то, возможно, в «Формуле-1» у него больше не будет шансов», – рассказал Марко .

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