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Гельмут Марко: «Аудитория на шоу F1 75 была за Хэмилтона, это чувствовалось»

В «Ред Булл» снова посетовали на шоу «Ф-1» в Великобритании.

Советник «Ред Булл» Гельмут Марко не видит смысла в том, чтобы проводить общую презентацию ливрей каждый год.

По словам австрийца, на шоу F1 75 в Лондоне пришли поклонники пилота «Феррари» Льюиса Хэмилтона.

«75-летие «Формулы-1» – веская причина, но я не могу представить подобное каждый год. Аудитория там была за Хэмилтона. Это действительно чувствовалось.

Кроме того, команды подошли к своим презентациям совершенно по-разному: у одной вообще не было спортивной составляющей, у других – например, у «Макларена» или «Феррари» – был полностью традиционный подход», – отметил Марко в эфире ServusTV.

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Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: PlanetF1
logoГельмут Марко
logoМакларен
logoРед Булл
logoФеррари
logoФормула-1
logoЛьюис Хэмилтон
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