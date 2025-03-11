Гельмут Марко: «Аудитория на шоу F1 75 была за Хэмилтона, это чувствовалось»
Советник «Ред Булл» Гельмут Марко не видит смысла в том, чтобы проводить общую презентацию ливрей каждый год.
По словам австрийца, на шоу F1 75 в Лондоне пришли поклонники пилота «Феррари» Льюиса Хэмилтона.
«75-летие «Формулы-1» – веская причина, но я не могу представить подобное каждый год. Аудитория там была за Хэмилтона. Это действительно чувствовалось.
Кроме того, команды подошли к своим презентациям совершенно по-разному: у одной вообще не было спортивной составляющей, у других – например, у «Макларена» или «Феррари» – был полностью традиционный подход», – отметил Марко в эфире ServusTV.
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