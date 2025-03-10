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Себастьян Феттель: «Я главный лицемер, когда говорю об экологических проблемах»

Феттель ответил на обвинения в лицемерии из-за позиции по экологии.

Четырехкратный чемпион мира Себастьян Феттель объяснил, почему считает уместным высказываться об экологических проблемах после того, как многие годы летал по миру, соревнуясь в «Формуле-1».

– Сегодня вы выступаете за решение экологических проблем. Вы лицемер?

– Приходиться мириться с такими обвинениями. И да, я главный лицемер, когда говорю об экологических проблемах и в то же время оставил такой большой углеродный след. Я годами летал по миру – и не в экономе, а в бизнесе или первом классе.

Но нужно ли мне чувствовать себя виноватым из-за этого? Мы преодолеваем проблемы не тогда, когда испытываем стыд, а когда боремся с ними и ищем решения. Мы все лицемеры, поскольку нам нравятся вещи, которые, как мы знаем, не так уж хороши.

Надо ли нам отправляться на отдых в Таиланд? Нет. Но там невероятно красиво. Мы должны не запрещать перелеты, а предлагать технологические альтернативы, которые позволят нам делать те же вещи, но экологичнее.

– Вы часто останавливаетесь с семьей в кемпинге, когда путешествуете.

– Да, мы живем в кемпинге, как обычная семья путешественников. Некоторые поражаются, когда меня узнают, но это проходит после первой совместной кружки пива.

– Вы живете в европейском городе с наиболее развитой системой общественного транспорта. Часто ли вас можно встретить в трамвае?

– Я очень часто пользуюсь общественным транспортом. Цюрих – идеальный пример города, где нет смысла передвигаться на машине. И это ключевой момент: если есть сервис, и пользоваться общественным транспортом удобнее, чем автомобилем, люди легко переключаются.

В целом Швейцария является примером для подражания: можно доехать до самых отдаленных деревень на автобусе, стыковки отличные, и расписание выполняется идеально. Общественный транспорт должен стать реальной альтернативой везде, тогда изменится и мышление людей.

– Вас постоянно узнают и дергают в поездах или автобусах?

– Конечно, иногда меня узнают, но я ценю тот факт, что швейцарцы очень сдержанные. В Германии и других странах ситуация совсем другая.

– Это одна из причин, почему вы переехали в Швейцарию в 2007-м?

– Это главная причина, почему я захотел остаться. Мне здесь очень комфортно. Сначала я переехал из-за роли тест-пилота в «Заубере» – хотя потом быстро перешел в «Торо Россо». Мне тут понравилось. И, конечно, есть преимущества в плане налогообложения. Но они есть и в другом месте, где живут многие бывшие коллеги.

– Речь о Монако. Почему вы не живете на Лазурном берегу?

– Швейцария невероятно красива, это рай. Монако, разумеется, тоже красивое место, и там чуть теплее, но жить в каменных джунглях – не для меня. Мне нужно пространство, горы и природа.

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Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: Tages-Anzeiger
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