Гельмут Марко: «Шины не работали. Проблема в трассе – не думаю, что такое снова произойдет»

В «Ред Булл» подвели итоги гонки в Венгрии.

Советник «Ред Булл » Гельмут Марко полагает, что шины стали ключевой проблемой для команды на Гран-при Венгрии.

Уик-энд сложился не лучшим образом для коллектива из Милтон-Кейнса: Макс Ферстаппен финишировал 9-м, а его напарник Юки Цунода оказался 17-м.

«Стратегия с одним пит-стопом была более выгодным вариантом, ведь обгонять было очень трудно. Возможно, мы могли финишировать на 5-м или 6-м месте, но скорость… Просто забавно, два или три круга Макс находился в одном темпе с лидерами – кажется, мы знаем, что пошло не так.

После первого пит-стопа шины уже ушли. В случае со вторым мы думали, что сможем совершить несколько обгонов – а через пару кругов увидели, что скорость была, однако затем исчезла.

Шины не работали. Я бы сказал, что это проблема именно на этой трассе. Не думаю, что такое снова произойдет – если то, что мы считаем причиной проблем, правда», – сказал Марко.

