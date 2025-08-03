Юки Цунода о темпе болида: «Ред Булл» не понимает, в чем именно проблема»

Цунода подвел итоги этапа в Венгрии.

Пилот «Ред Булл » рассказал о проблемах, с которыми столкнулся на Гран-при Венгрии, где финишировал 17-м.

«У меня возникли трудности с темпом, а затем я получил повреждение – так что гонка прошла неидеально. Это в какой-то степени завершило мой заезд.

У нас была возможность внести много изменений [в настройки], темп мог быть лучше. Но не думаю, что мы понимаем, в чем именно проблема – так что завтра я сяду в симулятор на базе, чтобы глубже изучить причину трудностей.

Надеюсь, мы сможем ее обнаружить, ведь трасса в Нидерландах требует того же уровня прижимной силы. Мы не хотим провести еще один подобный уик-энд», – сказал Цунода .

