Андреа Стелла: «В «Макларене» думали, что стратегия с двумя пит-стопами – более выгодный вариант»

В «Макларене» объяснили тактику в Венгрии .

Руководитель «Макларена » Андреа Стелла прокомментировал подход команды к Гран-при Венгрии, где Ландо Норрис одержал победу, а Оскар Пиастри финишировал вторым.

«Наша базовая стратегия заключалась сегодня в двух пит-стопах. Мы не считали, что один пит-стоп точно окажется возможным.

В случае с Оскаром мы попробовали пойти по хорошей, детерминированной тактике с двумя пит-стопами, чтобы постараться пройти [Шарля] Леклера за счет первой остановки, а затем продлить отрезок перед вторым пит-стопом, чтобы за счет разницы в шинах получить преимущество в несколько десятых – для обгона Леклера. И это сработало.

Если же говорить о Ландо и тактике с одним пит-стопом – когда мы продлили его отрезок, то не думали, что стратегия с одной остановкой оставалась возможной.

Но нужно отдать Ландо должное: ему удалось собрали несколько очень сильных секторов и кругов на относительно изношенных шинах. Потому мы каким-то образом убедили себя, что тактика с одним пит-стопом оказалась довольно конкурентоспособной.

Нет такого, чтобы мы выбирали между двумя стратегиями, считая их равноценными. Мы думали, что сегодня два пит-стопа – это более выгодный вариант», – рассказал Стелла.

