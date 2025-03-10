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Себастьян Феттель: «Будет жаль, если «Ф-1» исчезнет из-за общественного давления. Технологии должны двигаться вперед»

Феттель порассуждал о возможном запрете «Ф-1» в будущем.

Четырехкратный чемпион мира Себастьян Феттель ответил на вопросы о перспективах «Формулы-1» с точки зрения защиты окружающей среды.

– Есть ли у гонок вообще будущее и право на существование?

– Очень хороший вопрос. Хотя интерес к «Формуле-1» постоянно растет в Америке, люди в странах вроде Германии задаются вопросом, по-прежнему ли серия соответствует своему времени. Если «Формула-1» не будет достаточно быстро двигаться вперед и не найдет ответы на важные вопросы, существует риск такого большого общественного давления, что начнут обсуждать запрет.

– На какие вопросы нужно ответить «Формуле-1»?

– Чем заправляют машины? Как весь цирк перемещается из точки А в точку Б? Сотни тысяч людей приезжают на гонки – как они добираются туда, как возвращаются, что потребляют на месте, какую еду и напитки им предлагают? Есть много проблем. Безусловно, мне будет очень жаль, если «Формула-1» исчезнет.

– Почему?

– Многие люди ценят как спорт, так и стоящую за ним культуру. Это часть истории и культурного наследия, особенно в Германии, где автоспортивная индустрия очень большая и имеет давние корни. Нельзя просто это стереть. Так что у «Формулы-1» фактически есть право на существование. Но, если говорить о болидах и технологиях, надо двигаться вперед.

– «Формула-1» уже использует очень эффективные гибридные моторы, а с 2026 году также будет работать на синтетическом топливе.

– Да, благодаря этому топливу пилотирование может стать CO2-нейтральным. Но синтетическое топливо – не панацея. Главный минус – высокое потребление электричества во время производства, будь то бензина, дизеля или керосина. Процесс неэффективный, и это электричество можно было бы использовать где-то еще, к примеру, для отопления домов.

Синтетическое топливо – переходная технология для тех транспортных средств, для которых пока нет других решений – к примеру, для водного или воздушного транспорта. Сейчас нет электрических или водородных контейнеровозов или самолетов.

– А как насчет личного транспорта?

– Электромобили гораздо более эффективны, чем машины с двигателями внутреннего сгорания. Тем не менее было бы нечестно просить людей покупать электромобили, ведь они дороже автомобилей с ДВС. Они должны стать дешевле – более того, надо увеличить ассортимент и развивать сеть подзарядок.

– Реальность такова: на дорогах мира есть 1,3 миллиарда машин с ДВС.

– И для них синтетическое топливо – подходящая переходная технология. Но, если думать о перспективах, думать на 30-40 лет вперед, важно, чтобы богатые страны задавали темп, служили примером и переходили на электромобили.

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Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: Tages-Anzeiger
logoСебастьян Феттель
Экология
logoФормула-1
техника
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