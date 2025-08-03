Лоран Мекьес: «Не думаю, что результаты на Гран-при Венгрии отражают истинное положение «Ред Булл»

Мекьес высказался о выступлении «Ред Булл» в Венгрии.

Руководитель «Ред Булл » Лоран Мекьес подвел итоги Гран-при Венгрии, отметив, что не стоит оценивать конкурентоспособность команды по результатам этапа на «Хунгароринге».

«Это был тяжелый уик-энд. И я не думаю, что результаты в Венгрии отражают истинное положение «Ред Булл» и возможности машины. Хотя мы признаем тот факт, что эта трасса, вероятно, является для «Ред Булл» далеко не самой сильной.

«Макларен» был быстрее «Ред Булл», без вопросов. Но на этапе в Спа Макс Ферстаппен сумел побороться в субботу и удивил всех в спринте. Так что посмотрим, как будут дальше развиваться события. Сезон длинный», – рассказал Мекьес.

