Джонни Херберт: «Лоусон гонялся фантастически, но настоящая проверка – выступления с Ферстаппеном»
Бывший пилот «Формулы-1» Джонни Херберт проанализировал переход Лиама Лоусона из «РБ» (ныне «Рейсинг Буллз») на место напарника Макса Ферстаппена по «Ред Булл».
«Лиаму нужно проявить себя. У него хорошая репутация. Он пришел в «Формулу-1», заменив Даниэля [Риккардо], и гонялся фантастически. Все его хвалили.
Теперь предстоит настоящая проверка – мы много раз видели, как гонщики получают шанс выступать с лучшими. Справляются ли они с таким давлением? Есть давление со стороны прессы, со стороны команды и даже давление, которое ты сам на себя оказываешь, стремясь каждый раз проявить себя.
Лиам талантлив, безусловно. У него есть скорость, безусловно. Выше ли у него скорость, чем у Макса Ферстаппена? Что ж, это ему предстоит доказать всем. И себе», – сказал британский эксперт.
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