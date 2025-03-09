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Гидо ван дер Гарде: «В настоящем сражении вы просто знаете, что победителем из него выйдет Ферстаппен. Вот где Норрису нужно прибавлять»

Ван дер Гарде оценил шансы Норриса на титул.

Бывший пилот «Формулы-1» считает, что Ландо Норрис может стать чемпионом «Ф-1» и победить Макса Ферстаппена, если болид «Макларена» окажется достаточно быстрым, а сам Норрис научится хорошо проявлять себя в ключевые моменты сезона.

«Если у Норриса будет достаточно быстрая машина, он сможет бороться за титул.

Тем не менее, когда дело доходит до настоящего сражения, вы просто знаете, что победителем из этой драки выйдет Макс Ферстаппен. Вот в чем Норрису нужно развиваться, становиться сильнее. Потому что порой ему этого не хватает. В прошлом году мы видели это и в Бразилии, и на некоторых других этапах – когда нужно действительно проявить себя, равных Максу просто нет.

Однако я считаю, что если в распоряжении Норриса окажется достаточно быстрая машина, и команда сделает на него ставку в качестве первого номера, то он сможет претендовать на титул», – рассказал ван дер Гарде.

Кто возьмет титул «Ф-1» в 2025-м? Сравнили прогнозы экспертов и букмекеров – Ферстаппен не фаворит!

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: GP Blog
logoГидо ван дер Гарде
logoРед Булл
logoФормула-1
logoЛандо Норрис
logoМакс Ферстаппен
logoМакларен
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