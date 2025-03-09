Кристиан Клин: «Хэмилтону будет непросто победить Леклера»
Бывший пилот «Формулы-1» считает, что в сезоне-2025 Льюису Хэмилтону будет непросто выиграть соперничество с Шарлем Леклером
«В этом году на Льюиса Хэмилтона будет оказываться огромное давление. Льюис, на мой взгляд, выглядит предельно мотивированным, и он с готовностью принял этот колоссальный вызов выступления за «Феррари». Однако пока все это ничего не значит, потому что в конечном счете все будет зависеть от итоговых результатов.
Ему придется соперничать с Леклером, а это непростая задача, ведь Шарль уже много лет выступает за «Феррари», а значит знает о команде абсолютно все.
Для Шарля это будет большим преимуществом, так что Льюису будет очень непросто победить Леклера, и это будет фантастическая битва.
К счастью, руководит «Феррари» Фредерик Вассер, а он хорошо знает, как справляться с такими ситуациями, его колоссальный опыт поможет команде справиться», – рассказал Клин.
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