Кристиан Клин: «Хэмилтону будет непросто победить Леклера»

Клин оценил перспективы Хэмилтона.

Бывший пилот «Формулы-1» считает, что в сезоне-2025 Льюису Хэмилтону будет непросто выиграть соперничество с Шарлем Леклером

«В этом году на Льюиса Хэмилтона будет оказываться огромное давление. Льюис, на мой взгляд, выглядит предельно мотивированным, и он с готовностью принял этот колоссальный вызов выступления за «Феррари». Однако пока все это ничего не значит, потому что в конечном счете все будет зависеть от итоговых результатов.

Ему придется соперничать с Леклером, а это непростая задача, ведь Шарль уже много лет выступает за «Феррари», а значит знает о команде абсолютно все.

Для Шарля это будет большим преимуществом, так что Льюису будет очень непросто победить Леклера, и это будет фантастическая битва.

К счастью, руководит «Феррари» Фредерик Вассер , а он хорошо знает, как справляться с такими ситуациями, его колоссальный опыт поможет команде справиться», – рассказал Клин .

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